Martina, 58 Jahre

Mein Mann und ich haben immer gesagt, dass wir Alina an einer ganz langen Leine lassen wollen. Sie ist wild und hat ihren eigenen Willen, es hätte nichts gebracht, zu versuchen, sie einzuschränken. Wir vertrauen ihr, dass sie ihren Weg finden wird und unterstützen sie bei dem, was sie tut.

Alina hat nach der Schule ein soziales Praktikum in Nepal gemacht. Als sie zurückkam, erzählte sie uns von einer Familie, die ihr Haus verloren hatte. Sie wollte unbedingt helfen und mein Mann und ich fanden ihr Engagement so toll, dass wir unser Erspartes statt in ein neues Sofa in ein Haus in Nepal investiert haben. Diese Aktion war der Grundstein für unseren Verein Mukta Nepal: Alina ist die Vorsitzende und wir als Familie sind die ersten Vorstandsmitglieder. Mittlerweile zahlen wir das Schulgeld für 37 Kinder und konnten einige durch das Erdbeben zerstörte Häuser wieder aufbauen. 2016 war ich mit Alina zusammen in Nepal und ganz fasziniert davon, wie souverän und selbstbewusst sie dort unterwegs war.

Alina, 29 Jahre

Ich empfinde meine Eltern und Brüder als sehr herzliche Menschen. Wir haben immer eine offene Tür und unterstützen uns bei allem, was wir tun. Mein Elternhaus hat schon meinen Großeltern gehört, wir haben lange mit meiner Oma unter einem Dach gewohnt. Bei uns war immer viel los – ob an Weihnachten, Geburtstagen oder einfach nur so.

Meine Mutter und ich halten eng zusammen und haben einen großen Freundeskreis, sind beide gut vernetzt. Ich liebe es, Dinge zu organisieren und helfe, wo immer ich kann. Meine Mutter und ich sind uns sehr ähnlich: Wir reden viel, knüpfen Kontakte und gehen offen auf andere Menschen zu. Ich bin sehr selbstbewusst und habe keine Angst, das hat mir meine Mutter vorgelebt. Wir nehmen Dinge, wie sie sind und verstecken uns nicht. Meine Brüder und ich wurde so erzogen, dass wir einfach wir selbst sein können – ohne Wert auf materielle Dinge und Oberflächlichkeiten zu legen.