Eine Spezialität vieler kleiner und größerer Kinder: Die Kunst des Nicht-ins-Bett-Gehens! Ob du damit einem gestressten Elternteil eine Freude machen willst oder deine eigene Mutter mit Augenzwinkern an die lang vergangene Zeit erinnerst: "Go the Fuck to Sleep" ist die realistischste, entzückendste und lustigste Darstellung des täglichen Geh-jetzt-schlafen-Kampfes, die wir kennen.