bento: Das wolltest du mit dem Song sagen?

Faber: Nee, das ist mein Wunsch. Den Song habe ich geschrieben, weil ich mich sehr alleine gefühlt habe und alle zum Teufel jagen wollte. Das war keine konstruktive Kritik, sondern einfach Wut. Wenn ich daran denke, dass rechte Mobs Menschen mit Migrationshintergrund durch die Stadt gejagt haben, bekomme ich immer noch Gänsehaut.

bento: "Generation Youporn" heißt ein Song auf deinem neuen Album. Darin kritisierst du unsere Generation. Was ist denn unser Problem?

Faber: Ja, was ist nur unser Problem, Mann?! Wenn ich das wüsste. In den Songs geht es um Beobachtungen, die ich bei mir selbst, aber auch bei vielen anderen jungen Menschen gemacht habe. Ein Problem könnte sein, dass wir eigentlich anders leben wollen. Das aber oft nicht konsequent durchziehen können. Da gibt es ganz viele Widersprüche. Man fühlt sich ohnmächtig, aber gleichzeitig herrscht ein enormer Druck, alles perfekt und widerspruchslos hinzukriegen.

bento: Du besingst also auch deine eigene Widersprüchlichkeit?

Faber: Ich bin nicht alles und ich mache nicht alles, was in meinen Songs steht. Aber natürlich kenne ich viele Gefühle und Verhaltensmuster auch von mir. Man lernt ja auch manchmal Sachen über sich selbst, die man nicht gut findet. Und die muss man sich vielleicht eingestehen, damit man sie verändern kann. Aber dieses Sich-eingestehen – und das auch noch öffentlich – ist ein schwieriger Moment, weil es natürlich auch nach hinten losgehen kann.

bento: Im Song "Top" singst du: "Ich schau dich an und du siehst top aus. Baby schau mich an und zieh dein Top aus. Mach's wie mit einem Lollipop. Dann kauf ich dir was Schönes bei Topshop". Ist es nicht Zeit für neue, weniger toxische Liebeslieder 2019?

Faber: Doch, auf jeden Fall. Top ist aber eine Karikatur auf "Modus Mio", die meistgehörte Playlist bei Spotify in Deutschland, in der fast nur solche Songs zu finden sind. Trotzdem stimmt es, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, welche Liebesgeschichten wir erzählen. In dieser Debatte gibt es Menschen, die schon im Jahr 2030 sind und Menschen, die noch 1950 festhängen.

bento: Und wo siehst du dich selbst?

Faber: Ich wäre gerne auf dem Stand 2030, bin ich aber, glaube ich, leider nicht.

bento: Hat dich die Debatte der vergangenen Wochen weiter nach vorne gebracht?

Faber: Auf jeden Fall. Dieser Dialog ist total hilfreich. Wenn einem die Songzeilen in "Top" problematisch erscheinen, ist das gut. Wenn man daraus aber den Schluss zieht, ich sei so, dann hat man nicht gut hingehört.