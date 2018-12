Doch die Realität des Modeldaseins ist mehr Laufpass als Laufsteg: Die Castings sind hart umkämpft, der Druck, den Standards der Modeindustrie zu entsprechen, enorm.

Wir haben mit jungen Menschen gesprochen, deren Alltag aus stundenlangem Warten, Bodyshaming und leider auch: sexuellen Übergriffen bestand. Während manche immer noch in der Branche tätig sind, haben andere sie längst verlassen. Hier erzählen sie, was sie in der vermeintlich glänzenden Industrie erlebten.

1. Vincent, 26

Wollte nach dem Studium nicht mehr hauptberuflich modeln.

Ich fing an zu modeln, nachdem ich mit einer Freundin eine Fashionshow besucht hatte. Ein Agent sprach mich dort an, er wollte mich bei einer Agentur in Hamburg unter Vertrag nehmen. Die machten mir von Anfang an klar, dass ich zwar gut zu ihnen passe, allerdings noch viel mehr an meinem Körper arbeiten müsse. Konkret bedeutete das: abnehmen und Muskeln aufbauen.