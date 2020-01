Wer war ich, einfach davonzuradeln, als ich sah, dass jemand Svens Rollerschloss manipuliert hatte und er verzweifelt versuchte, es aufzubekommen?

Mir war kotzübel. Ich wusste nicht, was schlimmer war: Dass ich auf all diese Fragen keine Antwort hatte – oder dass ich gerade in diesem Moment, während unseres wunderschönen Abiballs, feststellte, dass ich kein Stück besser war als der schlimmste Mobber der ganzen Stufe.

Paul, 28, Trainer

Ich spüre bis heute, was es bedeutet, dass ich einige Menschen extrem gemobbt habe. Es ist etwas her, doch was ich getan habe, hallt wie ein Echo nach. Wegen mir hat eine damalige Mitschülerin die Schule verlassen – und bis heute blitzt der Gedanke daran manchmal in meinem Kopf auf.