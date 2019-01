Das Mitgefühl für die Fitnessstudio-Anfängerin reißt viele Menschen mit.

Einige Userinnen und User erzählen von ihren eigenen Erfahrungen. In einem Kommentar heißt es zum Beispiel:

"Menschen sind solche Arschlöcher. Ich habe so viel Respekt vor Leuten, die sehr übergewichtig sind und diese Anstrengung auf sich nehmen und versuchen, sich zu verbessern. Ich bin auch kein Instagram-Fitnessmodel, ich habe auch Übergewicht zu verlieren, aber ich tue etwas dafür.

Ich fühle mich immer noch komisch und als ob die Leute mich beobachten würden. Ich bin oft unsicher. Auch ich hatte Menschen um mich, die mich verunsichert haben. Wenn ich also jemanden beobachte, dann ist das aus Bewunderung. Weil – schau wie motiviert sie trainieren. Das ist die Motivation für mich später."

Ein anderer bemerkt:

"Ich finde es gut, dass dem Manager das Wohlsein seiner Kunden wichtiger ist, als das Geld."

Und wieder ein anderer:

"Das Fitnessstudio ist ein beängstigender Ort, BESONDERS für neue Mitglieder. Es bedeutet viel Mut für die, da hin zu gehen. Danke dir, dass du ihr Held warst."

Vielleicht sollten wir auch weniger genervt mit den Augen rollen, wenn im Januar die Fitnessstudios überfüllt sind.

Was wissen wir schon, welche Geschichten und Erfahrungen die Menschen ins Studio treiben. Was aber erfahrene Fitnessstudio-Gänger wissen, ist, dass es gerade am Anfang, wenn man noch keine Routine entwickelt hat, schwer ist, sich zu motivieren. Helfen wir uns also lieber gegenseitig.