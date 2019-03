Today

Auf meiner Lesereise habe ich gelernt: Das eine Deutschland gibt es nicht

Wenn man wie ich Bücher schreibt, hat man manchmal das Glück, dass man die auch vorlesen darf. Dann fährt man durch die Republik und kann so manche Erkenntnis gewinnen. Zum Beispiel, dass zu glauben, es gäbe DAS Deutschland, totaler Quatsch ist.

Trotzdem denke ich "Deutschland" – wie so viele – als Einheit. Oder besser: ich dachte.

Ich dachte, dass das eben das Land ist, in dem ich wohne. Dass hier Deutsch gesprochen wird, aber auch manchmal andere Sprachen. Dass es eben "deutsch" aussieht. Ich dachte über den Begriff und über das Land, was man eben so denkt, wenn man sich zu wenig Gedanken gemacht hat. Denn ich hatte absolut keine Ahnung. (Spoiler: Jetzt habe ich noch weniger.)

Auf der intellektuellen Ebene wusste ich natürlich, dass es Dialekte und regionale Spezialitäten gibt, dass die einen Schützenkönige und die anderen Weinköniginnen feiern. Aber es ist etwas anderes, das so direkt zu erleben. Den einen Tag in Sachsen zu sein und kurz darauf in Hessen, mal kurz in Bayern vorbeizuschauen und dann wieder in Nordrhein-Westfalen. Ich war in kleinen Städten und in großen und ich bin wirklich sehr, sehr viel Zug gefahren.