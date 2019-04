Westdeutsche in einem Wort? "Arrogant".



Den Begriff "Besserwessi" brauchte man in meinem Umfeld nicht. "Wessi" allein reichte als Synonym für arrogante, überbezahlte, zugezogene Politiker oder einfach eine Klamottenverkäuferin, die auf die Hose mit dem losen Faden keinen Rabatt geben wollte.



Das ist Unsinn, wir wissen das. Ertappt fühlt man sich trotzdem, wenn man die Antworten der Studienteilnehmerinen liest: Beschreiben Sie Westdeutsche in einem Wort!

Westdeutsche sind laut Ost-Millenials: arroganter, reicher, eingebildeter und überheblicher. Auch westdeutsche Millenials empfinden sich als reicher, aber auch offener, toleranter und fleißiger.

Wir haben also doch die Vorurteile unserer Eltern geerbt.

Ostdeutsche in einem Wort? "Bescheiden".



Die jungen Ostdeutschen beschrieben sich selbst als ärmer, bescheidener, offener, freundlicher und schlechter bezahlt. All das taucht auch in den Fremdbeschreibungen auf. Dazu: entspannter, rassistischer, konservativer, fauler und dümmer.



Auch diese Vorurteile verletzen. So wie die amüsierten Blicke der anderen Fahrgäste, wenn jemand in der Bahn laut in sächsischem Dialekt spricht. Oder den ostdeutschen Kommilitonen, der im Seminar versucht, möglichst dialektfrei zu sprechen, um Ernst genommen zu werden.



Wir glauben nicht, dass man mit Arbeit der Armut entkommt.



"Junge Ostdeutsche glauben seltener an das Leistungsversprechen, dass wer hart arbeitet, auch etwas erreichen kann", schreiben die Forscher.



Viele der Eltern meiner Freunde konnten nicht helfen, wenn es um den Einstieg in den Arbeitsmarkt ging. Sie hatten Jahrzehnte im selben Betrieb verbracht. Meine Oma hatte eine erfolgreiche Karriere als Ingeneurin in einem Optik-Konzern. Wie ich mich an einen Arbeitgeber verkaufe, im Bewerbungsbrief von mir überzeuge oder über ein Gehalt verhandle, konnte sie mir trotzdem nicht beibringen, all das gab es für sie nicht.



Wir haben mit unseren Familien viel über die Wende gesprochen.



Dass Angela Merkel in der Sauna war, als die Mauer fiel, weiß jeder. Wir Ost-Millenials wissen oft auch, wo unsere Familienmitglieder waren, ob sie es glauben konnten, wann sie zum ersten Mal "rüberfuhren" und wie sie dort im Supermarkt zum ersten mal in eine Kiwi mit Schale gebissen haben.



Jeder zweite Ost-Millenial hat mit der Familie "eher" über die Wende gesprochen – aber nur jeder Vierte West-Millenial, hat die Studie ergeben. Besonders häufig war sie in Ost-Familien Thema, die sich als Wendeverliererinnen und Wendeverlierern empfinden.

Unsere Eltern haben gelernt, wie schnell gesellschaftlicher Wandel kommen kann. Sie wissen, dass in wenigen Monaten der Job weg, der Abschluss nichts mehr wert und die Rente bedrohlich niedrig sein kann. An unseren ostdeutschen Küchentischen waren nicht nur die Kiwi-Storys, sondern auch diese Abstiegsangst ein Thema.



Aber wir meiden Politik-Debatten.

Den Nazionkel, den man bei der goldenen Hochzeit der Großeltern lieber meidet, gibt es in vielen Familien. Tiefe, unversöhnliche politischen Gräben sind in Ost-Familien Standard.



Ich diskutiere gern und oft über Politik. Aber ob der Verwandte auf dem Land tatsächlich AfD wählt, will ich lieber nicht wissen. Und auch über den Onkel, der Grenzschützer war, habe ich nie eine Frage gestellt.

Da bin ich nicht allein. Die Studie sagt: Deutlich mehr Ostdeutsche als Westdeutsche trauen sich nicht zu, an politischen Gesprächen im Freundes- und Bekanntenkreis teilzunehmen oder meiden sie – um Konflikte zu umgehen. Das habe sich durch den präsenteren Rechtspopulismus in den vergangenen Jahren verstärkt.

Das klingt deprimierend.

Dass die Studie ausgerechnet jetzt erscheint, hat einen Grund. Im November ist der Mauerfall 30 Jahre her. Außerdem sind in drei ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen. Es war also Zeit für eine Deutschland-Inventur.

Das Fazit der Forscher: "Die schlechte Nachricht: Nach wie vor bestehen Unterschiede zwischen jungen West- und Ostdeutschen."



Die Gute: Man könnte sie angehen, indem man zum Beispiel gegen soziale Probleme im Osten vorgehe, schreiben sie. In ein paar wichtigen Fragen seien sich Ost-und West-Millenials ähnlich. So sehen mehr als zwei Drittel die Zukunft positiv.

Aber Einheit? Ist nicht.

Aber auch in unserer Generation gibt es das Gefühl, dass ein Teil Deutschlands etwas anders tickt, nach eigenen Regeln spielt, etwas andere Ideale hat, und fremd ist.



Auch meine Generation wird wohl nicht so einfach zu einem Deutschland verschmelzen. Das ist bitter, aber noch lange keine "Mauer in den Köpfen", wie die Forscher glauben.

Wer wollen wir sein?

Erasmusstudium, Reisen rund um die Welt: Ich fühle mich als Kosmopolitin. Trotzdem hat mich das Porträt, das die Studie von Ost-Millenials zeichnet, ertappt. Ich finde mich wieder – auch 30 Jahre nach der Wende.



Aber Identität kann man eben nicht mit einer Pressekonferenz zur Einheit verordnen. Nicht einmal, indem man eine Mauer einstürzen lässt. Dass die ostdeutsche Identität noch so präsent ist, ist aber vielleicht kein Zeichen für zu wenig Einheit.

Durch Flucht, Migration und globalisierte Arbeit ist unsere Bevölkerungsstruktur sowieso im Umbruch. Das betrifft uns Millenials weit mehr als frühere Generationen. Und es könnte eine Chance für uns sein, das Ost-Millenial-sein neu zu besetzen – und zu kombinieren.



Wir fühlen uns nicht nur als Ostdeutsche – sondern auch als Deutsche und Europäerinnen – sagt die Studie. Man könnte ergänzen: Als Saale-Holzland-Kreisler, Westeuropäer, Weltbürger oder Hildburghausener, Afro-Deutsche, Mensch mit Migrationshintergrund oder ohne, Wahl-Neuköllner oder "von hier". (bento)



Wir haben viele Identitäten und sind die Spannungen die darin liegen gewohnt – und so wachsen wir vielleicht doch zusammen. Wenn auch anders, als Politiker sich das in den Neunzigern erhofft hatten.