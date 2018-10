Was machen die Bilder aus Chemnitz und Köthen mit dir?



Als ich die ersten Nachrichten zu Chemnitz las und die Videos dazu sah, hatte ich durchgehend Gänsehaut. Es trieb mir die Tränen in die Augen und ich fragte mich, was aus meinem Deutschland geworden ist. Deutschland ist für meine Großeltern, meine Eltern und mich Heimat. Meine Großeltern kamen in den Fünfziger- und Sechzigerjahren mit dem Anwerbeabkommen aus der Türkei zum Arbeiten nach Süddeutschland. Ich engagiere mich ehrenamtlich für mehrere Institutionen, außerdem bin ich parteipolitisch für die SPD tätig. Und jetzt scheint es so, als wolle man uns hier nicht mehr haben.

Wieso spielst du mit dem Gedanken, Deutschland zu verlassen?

Es macht mich traurig und wütend zugleich, dass so wenig gegen Rechtsextremismus unternommen wird. Momentan bin ich auf Wohnungssuche in Hamburg und ich wurde bereits mehrfach nach meinem Migrationshintergrund gefragt. Warum spielt mein Migrationshintergrund dabei so eine Rolle? Sobald ich am Telefon sage, dass meine Eltern aus der Türkei stammen, werde ich mit einer billigen Ausrede abgewiesen und plötzlich ist die Wohnung oder das Zimmer schon vergeben.

Jetzt muss ich auch noch dabei zusehen, wie Rechtsextremisten auf die Straße gehen und eine zunehmende Gefahr für Deutschland und eine Bedrohung für Menschen wie mich werden. Deshalb ist es für mich umso wahrscheinlicher, früher oder später das Land zu verlassen. Wenn es so weitergeht, kann ich mir nicht vorstellen, in zehn Jahren noch hier zu leben. Dann würde ich lieber auf den Philippinen leben wollen.

Hast du in letzter Zeit Rassismus oder Diskriminierung am eigenen Leib erlebt?

Sehr oft muss ich mich für die türkische Regierung und den Staatspräsidenten rechtfertigen, obwohl ich mit der türkischen Politik nichts zu tun habe. Zugegeben, ich sehe nicht "typisch türkisch" aus und entspreche auch nicht der Vorstellung eines "Klischee-Türken" – ich habe einen hellen Teint, sehe europäisch aus, bin schwul und spreche akzentfreies Deutsch. Trotzdem habe ich im Alltag mit vielen Vorurteilen und manchmal sogar mit Diskriminierung zu kämpfen, sobald ich meinen Namen erwähne und nach meinem Migrationshintergrund gefragt wird.