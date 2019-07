Was bedeutet die Midlife-Crisis seines Vater für die Beziehung zwischen Lars-Martin und Christian? Und welche Auswege gibt es? Wir haben mit den beiden und einem Psychologen gesprochen.



Lars-Martin, 23, erzählt von dem Moment, als sein Vater ihm von seinen Problemen berichtete.

"Seit ich mich erinnern kann, gehe ich mit meinem Vater an Weihnachten zur Mitternachtsmesse in die Kirche. Da der Rest meiner Familie wenig von Spiritualität hält, entwickelte sich der 45-minütige Spaziergang zur nächsten Dorfkapelle zu einem Vater-Sohn-Ritual. Häufig nutzten wir die Zeit für unser "Jahresabschlussgespräch". Was war an diesem Jahr schön? Was war schwierig? Was kommt auf uns zu?