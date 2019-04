Art

Provokante Kunst: "Manche waren zwar schockiert, aber ich wurde nie beschimpft"

Wenn die "soziale Hängematte" aus Stacheldraht ist.

Stacheldraht, Einkaufswägen, alte Globen – das ist kein Sperrmüll, der auf Berlins Straßen zu finden ist, sondern Kunst von "itsthevibe".

Hinter dem Namen steckt Clément Guyot. Sein Alter will er nicht verraten, nur, dass er etwa 30 Jahre alt ist. Seit 2018 studiert er Bildende Kunst an der Universität der Künste (UDK) in Berlin. Zuvor lebte er in Frankreich, Schottland, den USA und Kanada.

Clément Guyot macht vor allem Street Art und konzeptionelle Kunst.

Letzteres ist eine moderne Richtung, bei der nicht so sehr der Gegenstand im Mittelpunkt steht, sondern die Idee oder Aussage, die die Künstlerin oder der Künstler vermitteln will. Ein berühmter Vertreter der Konzeptkunst ist der Chinese Ai Weiwei. Aktuell erinnert er in einer Ausstellung in Mexiko-Stadt an 43 vermutlich ermordete Studenten – mit Porträts von ihnen aus einer Million Legosteinen. (ZDF)



Guyot möchte mit wenig Material und Aufwand aus Dingen, die von vielen für Müll gehalten werden, etwas Positives machen – Menschen zum Lachen bringen oder sie unterhalten. Die Inspiration für seine Kunst kommt von der Straße: Er entdeckt etwa Rohre einer Baustelle oder dreckige Matratzen und macht daraus Domino-Steine.

Statt seine Kunst in Galerien zu zeigen, hat Guyot mehr als ein Jahr lang einige seine Werke in einem Leichenwagen auf Berlins Straßen gezeigt.

Auf einer großen Ladefläche, auf der normalerweise ein Sarg lag. Die Vorhänge hatte Guyot zur Seite geschoben, sodass die Glasfront wie ein Schaukasten wirkte. Bilder von dieser Aktion veröffentlichte er auch auf seiner Webseite.