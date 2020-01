Was passiert mit Menschen, die gemobbt wurden?

Michael Schulte-Markwort erlebt es in seiner Arbeit häufig. Im Interview spricht der Kinder- und Jugendpsychiater über Gemobbte und gibt Tipps für die, die sich wehren wollen.

Was muss jemand machen, um zum Mobber zu werden?

Wenn jemand sich über einen längeren Zeitraum in unangemessener Weise lustig über einen anderen macht, dann ist er ein Mobber. Wenn er nachhaltig quält, erniedrigt, systematisch Grenzen überschreitet. Zum Beispiel am Arbeitsplatz oder an der Uni: Wer hier mobbt, der fängt vielleicht langsam an, wirft einem Mitarbeiter mal einen komischen Blick zu, tuschelt über ihn oder hört auf zu reden, wenn er dazu kommt.



Dann steigert sich das, der Mobber sagt vielleicht mal ganz konkret: "Auf dich habe ich heute keine Lust", oder "Was riecht denn hier so unangenehm?"