5 Karl, 29

Wir hatten uns auf der Arbeit kennengelernt und von Anfang an gut verstanden. Ich fragte sie, ob sie nicht Lust auf ein Date hätte. Hatte sie.

Nach der Arbeit gingen wir in ein Wellnesscenter um die Ecke. Dort gab es einen Whirlpool im Außenbereich. Wir waren allein, es war dunkel – besser ging es nicht.

Ich fummelte ein bisschen an ihren Brüsten rum – und irgendwann wurde mir langweilig. Wir hatten bestimmt schon zwei Stunden rumgemacht, am Ende hätten wir uns noch in diesem Pool aufgelöst. Also nahm ich ihre Hand und drückte sie auf meinen Penis. Sofort stieß sie mich weg: "So geht das aber nicht!" Ich stammelte so was wie: "Jetzt hab dich doch nicht so!" Und: "Entspann dich doch mal."

Wir sind an diesem Abend trotzdem noch im Bett gelandet. Doch für mich war klar: Sie wollte entscheiden wie, wo und ob überhaupt – nicht ich.

Jetzt, in der MeToo-Debatte, musste ich immer an ihre Worte denken: "So geht das aber nicht!" Ich war damals definitiv zu weit gegangen.

Aber ich war danach auch sehr verwirrt. Klar, wir Männer müssen uns respektvoll verhalten. Niemand sollte sich unwohl und bedrängt fühlen.

Aber dass sie erst mit mir rummachen wollte, dann nicht und dass wir letztendlich doch Sex hatten – daraus werde ich immer noch nicht richtig schlau.