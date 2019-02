Streaming

Diese Woche neu auf Netflix

"Mission: Impossible" und "American Horror Story"

Den November startet Netflix spektakulär und haut auch direkt das Glanzstück der Woche raus: Die neue Staffel von "American Horror Story: Roanoke" ist endlich da und soll noch viel gruseliger als die Vorgänger sein! Der Nervenkitzel hört bei "Mission: Impossible - Phantom Protokoll" nicht auf. Will Smith kämpft sich in "I Am Legend" tapfer durch das ausgestorbene New York.

Die neue Serie "Alias Grace" beruht auf einer wahren Geschichte und für die Kinder (unter uns) ist natürlich auch gesorgt. Die lebenden Spielzeuge sind in "Toy Story 3" zurück.