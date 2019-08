Abgesagte Verbredungen mit Freunden sind für mich kein Drama. Im Gegenteil: MeTime, Zeit mit mir selbst, ist mindestens genau so schön wie ein Treffen mit Freunden.

Ich habe oft Streit in meinem Freundeskreis erlebt, weil der eine dem anderen spontan abgesagt hat. Egal, ob aus Krankheit, Stress oder akuter Unlust: Oft wirkt es wie ein Verrat an der Freundschaft, wenn jemand keine Zeit oder Energie für ein Treffen hat. Verletzter Stolz? Vielleicht. Viele wissen offenbar aber auch nicht, was sie allein anfangen sollen.

Dabei gibt es tausende Möglichkeiten: Anstatt des verabredeten Films – dem man nur zugesagt hat, weil der Freund oder die Freundin ihn unbedingt sehen will – kann man einfach seine Lieblingserie anschmeißen. Ganz oldschool ein Buch lesen. Kochen. Aufräumen. Schlafen. Sich um sich selbst kümmern.