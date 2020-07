Maren: Vielleicht ist das genau der Punkt. Alle, die auf dem Festival im Regen frieren, wissen: Wir machen das gemeinsam! Und wir können sein, wer wir wollen. Unter den Besuchern sind Beamte, Ärzte, Juristen – aber das interessiert niemanden und man spricht auch nicht darüber. Wenn man sich sonst kennenlernt, ist häufig die erste Frage: Was machst du beruflich? Auf Festivals fragt man nach der Lieblingsband. Man beginnt zu fachsimpeln und ist sofort auf einer viel höheren Ebene verbunden.

bento: Was war dein erster Berührungspunkt mit Metal?

Maren: Lange war Metal für mich auch nur komisches Geschrei. Mit 14 habe ich noch Boybands und Schmusesänger gehört. Zu Hause lief Radio und ich hatte niemanden, der mich mit einer Classic-Rock-Plattensammlung beeinflusst hätte. Aber 2007 war ich das erste Mal bei "Rock im Park". Der Auftritt von Linkin Park hat mich umgehauen. Deren Mischung aus Melodischem und Breakdowns ist unvergleichlich. Etwa im Song "In The End" bei der Stelle "I've put my trust in you" – da bricht alles los!