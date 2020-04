Wenn junge Heteropaare heute Kinder bekommen, nehmen sich viele vor, den Haushalt und die Kindererziehung gleichmäßig aufzuteilen. Statistisch gesehen klappt das eher selten. Frauen verbringen in Deutschland fast doppelt so viel Zeit mit unbezahlter Hausarbeit, Kindererziehung und Pflege von Angehörigen wie Männer (International Labour Organization). Sogar dann, wenn beide in Vollzeit arbeiten (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung).