2 Die Sache mit dem Ekel.

Jahrelang ist man mit dem eigenen Periodenblut fast gar nicht in Berührung gekommen, hat Tampons und Binden schnell entsorgt. In der Tasse hingegen sieht man es, bevor es in die Toilette gekippt wird, beim Einführen und Herausnehmen hat man es auch mal an den Fingern. Und ganz ehrlich, die Gefühle bei den ersten Malen reichen von "örks, unangenehm" bis "oh mein Gott, ich kotze gleich".

Aber: Irgendwie ist es auch spannend. Denn plötzlich kommt man viel stärker mit dem eigenen Körper in Kontakt und lernt mehr über die eigene Periode. Man könnte es also auch als Chance sehen, das eigene Körpergefühl zu stärken.