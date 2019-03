Today

Diese 12 Memes bringen auf den Punkt, wie bescheuert es ist, gegen das Impfen zu sein

Regelmäßig tobt in den sozialen Netzwerken ein Kampf zwischen Menschen, die Impfungen als wichtig erachten und denen, die sie als gefährlich oder überflüssig empfinden. Impfgegnerinnen und -gegner beharren auf einzelne Belege, die ihre Befüchtungen bestätigen – Menschen, die für das Impfen sind, macht das immer wieder fassungslos und wütend.

Nun schließt eine deutsche Schule nicht-geimpfte Kinder vom Unterricht aus.

In der Oskar-Schindler-Gesamtschule in Hildesheim werden ab Montag nur noch Kinder unterrichtet, die gegen Masern geimpft sind. Am Freitag wurden die Impfausweise aller Schülerinnen und Schüler sowie des gesamten Personals kontrolliert. Alle, die keinen Schutz gegen die Viruserkrankung nachweisen konnten, weil sie nicht geimpft sind, dürfen die Schule in der kommenden Woche nicht betreten. Es betraf 190 Personen – also etwa 27 Prozent. Grund für die Maßnahme ist die hohe Anzahl an Mesernerkrankungen im Landkreis Hildesheim – 21 sind es in diesem Jahr bisher. Bei zwei Fällen handelt es sich um Schüler der Gesamtschule. (NDR)

Es ist nicht das erste Mal, dass Kinder eine Schule wegen der Ausbreitung von Masern nicht mehr besuchen dürfen. Bereits 2013 wurde eine Freie-Waldorf-Schule bei Köln geschlossen, weil sich mehrere Kinder infiziert hatten. (Spiegel Online)

Was ist an Masern so gefährlich?

Die Viren, die Masern verursachen, sind weltweit verbreitet. Sie werden von Mensch zu Mensch – zum Beispiel beim Niese oder Sprechen – übertragen und zählen zu den ansteckendsten Krankheiten. Masern schwächen das Immunsystem, können Mittelohrentzündungen oder Lungenentzündungen verursachen. Selten kommt es zu einer Gehirnentzündung, die tödlich enden oder geistige Behinderungen und Lähmungen verursachen kann. Auch Spätfolgen sind nicht ausgeschlossen. (BzgA: Impfen-Info)

Wer korrekt gegen Masern geimpft wurde, bleibt das ganze Leben lang gegen die Krankheit immun. Geimpfte Menschen können die Krankheit nicht übertragen und verbreiten. (BzgA: Impfen-Info)

Anfang des Jahres hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nun Impfgegnerinnen und Impfgegner zur globalen Bedrohung erklärt.



Die WHO will die Infektionskrankheit weltweit eliminieren, doch Impfgegner könnten dieses Ziel verhindern. Um Ausbrüche der Krankheit zu verhindern, müssten laut WHO 95 Prozent der Menschen gegen sie immun sein. Die Pocken beispielsweise existieren heute nur noch im Labor – weil es sie durch konsequentes Impfen nicht mehr gibt. In Deutschland wird diese Quote bei den Masern allerdings nicht in allen Altersgruppen erfüllt.

Die Krankheit breitet sich leichter aus, je weniger Menschen gegen sie immun sind, obwohl das eigentlich verhindert werden könnte. (SPIEGEL ONLINE)

Warum sind Menschen so wütend auf Impfgegnerinnen und -gegner?

Nicht-geimpfte Menschen riskieren nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern auch die von Menschen, die nicht geimpft werden können, wie zum Beispiel Säuglinge, Schwangere oder immunschwache Menschen – denn sie können den Erreger übertragen.

Impfgegnerinnen und -gegner erwidern darauf häufig: Warum erkranken dann nicht-geimpfte Menschen so selten an Infektionskrankheiten, wie den Masern? Ganz einfach: Weil der Großteil der Bevölkerung um sie herum geimpft ist. Sie profitieren also vom Schutz der Mehrheit und sparen sich selbst die Impfung. Deshalb empfinden viele Menschen das Verhalten der Impfgegner als egoistisch.

Ein weiteres Standard-Argument von Impfgegnerinnen ist, dass die Schutzimpfungen gegen Masern, Mumps oder Röteln angeblich Autismus verursachen sollen. Dies wurde allerdings durch eine groß angelegten Studie widerlegt – obwohl die ursprüngliche Studie zuvor bereits zurückgezogen wurde (SPIEGEL ONLINE). Trotzdem kurisert diese Fehlinformation weiterhin im Netz und verunsichert einige Eltern. Wenn sich diese Eltern dann online nach alternativen Methoden erkunden, um ihr Kind zu schützen, können viele Menschen nur noch den Kopf schütteln.

Nach endlosen Diskussionen fehlen in solchen Momenten einfach die Worte. Macht nichts: Denn für diese Momente gibt es immerhin Memes.

Die 12 besten Memes gegen Impfgegnerinnen und -gegner:

1 Klingt nach einer grandiosen Idee.