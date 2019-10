Ich war enttäuscht. Für mich war das der endgültige Beweis, dass ich ihm nichts wert sein konnte, dass es ihm egal war, ob wir ein gutes oder schlechtes Verhältnis zueinander hatten.

Mit 19 Jahren zog ich aus. Aber selbst dann dachte ich ständig an meine Eltern. Wenn meine Mutter am Telefon traurig klang, schlussfolgerte ich, dass mein Vater am Vortag betrunken nach Hause gekommen sein muss.

Vor rund drei Jahren begann ich, meine Familiengeschichte aufzuarbeiten. Sozialpädagogin, Psychotherapeutin und Selbsthilfegruppe. Ich wollte endlich freier und glücklicher werden, suchte mir also Hilfe.

In den Therapien begriff ich nach und nach, dass Alkohol nicht mein Konkurrent war. Dass ein Alkoholiker sich nicht rational für oder gegen das Trinken entscheidet, dass er nicht abwägt, was ihm wichtiger ist. Der Alkoholiker leidet an einer Krankheit.

Durch die Therapien begann ich zu verstehen, was zuhause alles schief gelaufen war: Dass mich meine Mutter manipuliert hatte, damit ich zu ihr hielt. Dass sie nur behauptete, meinen Vater verlassen zu wollen, dass sie nicht zugeben konnte, dass sie ihn liebte und co-abhängig war.