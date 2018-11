Das bilinguale Aufwachsen war kein Nachteil, sondern ein Vorteil.

Ich hatte nie den Eindruck, benachteiligt zu sein, weil ich mit meinen Eltern zu Hause nicht Deutsch sprach – ganz im Gegenteil: Ich gehörte in der Grundschule und auf dem Gymnasium in Deutsch immer zu den Klassenbesten, während einige Mitschülerinnen und Mitschüler "mit deutschen Eltern" das Halbjahr regelmäßig mit einer 5 auf dem Zeugnis beendeten. Bilingual aufzuwachsen weckte in mir sogar das Interesse an anderen Sprachen.

Dass meine Eltern eine richtige Entscheidung trafen, merke ich auch an meinem näheren Umfeld. Ich kenne Eltern, die mit ihren Kindern Deutsch sprechen und die Muttersprache nahezu vollständig ignorieren. Die logische Konsequenz: Die Kinder sprechen weder die eine noch die andere Sprache richtig – und schämen sich, wenn sie mit Oma und Opa skypen.