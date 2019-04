Es war heftig. Aber die Neugier und das Interesse haben bei mir am Ende überwogen. Es gab auch sonst niemanden, der sich übergeben musste oder "weggeklappt" ist. So sagen wir zu "in Ohnmacht fallen".



Das lag sicher auch an der guten Vorbereitung durch unsere Dozenten. Durch Bilder, Gespräche und Informationsveranstaltungen wussten wir alle, was auf uns zukommt. Ich hatte das Gefühl, in einem sicheren Raum zu sein, wo es nicht schlimm ist, wenn man nicht gleich damit klarkommt, einen toten Menschen zu sehen. Dank dieser Sicherheit fiel es mir leichter, mich der Körperspenderin anzunähern. Von anderen Unis kenne ich Geschichten, wo Studenten einfach ins kalte Wasser geschmissen werden.