Dann sei Marie Kondo gegangen, sagt Anika. Denn den Workshop leitete ein Mitglied ihres Teams.

Anika ist danach trotzdem wie beseelt. Sie hat in der kurzen Zeit noch ein Selfie mit Kondo schießen können, es ist noch immer ihr Profilbild im Trainerinnen-Verzeichnis auf der Konmari-Webseite.

Marie Kondo ist für viele ihrer Anhänngerinnen mehr als eine Aufräumberaterin. Wenn sie über sie sprechen, glänzen die Augen, auch in der Netflix-Serie wird sie von manchen Protagonisten geliebt wie ein Guru.

Schritt fünf steht an: Anika muss eine erste Klientin finden und entscheidet sich für ihre Mutter. Keine gute Idee, findet sie heute.



"Man geht ja nach bestimmten Kategorien vor und am Ende kommt die Königskategorie: sentimentale Gegenstände. Alte Fotos, Briefe und so weiter. Da gab es eine Box, in der waren etwa hundert Bilder vom Grab meines Vaters. Im Sommer, im Winter, mit Menschen, ohne Menschen."

Ihre Mutter habe angefangen zu Weinen und gesagt: sie könne noch nicht loslassen. Schön habe sie die Bilder aber auch nicht gefunden. Und glücklich gemacht haben sie sie schon gar nicht.

Was tun?

In anderen Kategorien darf auch behalten werden, was nützlich ist. In der Kategorie der Erinnerungen ist die KonMari-Methode eindeutig: Was keine Freude bringt, kann weg.

Marie Kondos Methode beruht auf dem Shintoismus. Demnach bevölkern kleine Geister die Welt, auch unbelebte Objekte.

Ein traditioneller japanischer Glaube. Aber wie alle Religionen, bleibt der Shintoismus im vagen. Vom Umgang mit modernen Lebenskrisen steht auch in Kondos Büchern nichts.



Anika trifft eine Entscheidung: Die Mutter darf die Kiste vorerst behalten.



Sie nehme die Box jetzt regelmäßig zu einer Therapie mit, erzählt Anika. Sie hat ihren Umgang mit dem schmalen Konmari-Regelwerk gefunden: Patchwork.



Wo die Methode zu pragmatisch ist, reichert Anika sie mit dem an, was sie in ihrem Psychologiestudium gelernt hat, was sie in Selbsthilfe-Podcasts über Achtsamkeit hört und in anderen Büchern liest.



Deutsche brauchen sowieso keine klassische Marie Kondo, glaubt Anika. Die Wohnungen ihrer Kundinnen sähen ganz anders aus, als die riesigen, chaotischen Häuser der Amerikanerinnen und Amerikaner in der Netflix-Serie.



"Die könnten auch einfach das Buch lesen und alles selbst hinbekommen, " sagt Anika. "Es geht eher um das, was da innerlich passiert."

Das KonMari-Team nickt Anikas Aufräumbericht aus dem Haus ihrer Mutter ab. Schritt sechs ist geschafft. Sie schreibt die Multiple-Choice-Prüfung und zahlt die Lizenzgebühr. Schritt sieben. Ein Jahr hat alles zusammen gedauert. Seit Oktober darf sich Anika "KonMari-Coach" nennen.



Die ersten Kundinnen melden sich. "Prominente", sagt Anika. Mehr nicht.

Aber vor allem Frauen, natürlich. Die Netflix-Serie wurde immer wieder für ihre stereotypen Rollenbilder kritisiert. Aufräumen sei kein Lifestyle sondern unbezahlte Care-Arbeit. Anika sieht das so: "Was wir vergessen, gerade als Frauen, ist, uns um uns selbst zu kümmern."

Aufräumen ist für sie Self-Care, ein Schritt zum Glück.