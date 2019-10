Die beiden Besucher freuen sich jetzt auf Barbecuesaucen, schwere Motorradstiefel und Schnaps, der hier natürlich crafted ist. Und hoffen, dass es eine Fußballecke gibt, um St. Pauli "mit einem schönen Bier" zu schauen. Bis jetzt sind sie angetan von der Atmosphäre im Hamburger Hafen, "richtig was für Männer", meint der eine. Der andere stört sich an den auffälligen Autos, die zu Dutzenden vor der Halle geparkt stehen: "Angeberautos!" – "Was hast du erwartet?"

Gute Frage, was erwartet man im Jahr 2019 von einer Männermesse?

Man könnte an Motoröl und Alkohol denken, aber auch an eine neue Form von Männlichkeit. Debatten um Sexismus und Geschlechterrollen haben es spätestens seit dem Hashtag #metoo in den ganz breiten Diskurs geschafft. Auf die Frage, was männlich ist, gibt es inzwischen mehr als nur eine Antwort. Ist das auch auf der Man's World zu spüren?