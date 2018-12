Tag 3

Stress. Jetzt, wo ich zur Arbeit muss, schätze ich die Zeit, die ich morgens habe, völlig falsch ein. Gestern habe ich den Kaffee nicht geschafft und stattdessen dunklen Lippenstift und glänzenden Lidschatten aufgetragen. Heute setze ich wieder auf Tomatenrot und renne die letzten hundert Meter zu meiner S-Bahn.

Dass ich meinem Freund zum Abschied aber nicht wie sonst einen Kuss geben kann, ohne dass auch er mit roten Lippen zur Arbeit geht, ärgert mich.

In der Bahn und auf dem Weg in die Redaktion fühle ich mich irgendwie mehr beobachtet als sonst. Sehen mich andere Menschen an? Oder achte ich nur mehr darauf als sonst? Ein Mann lächelt mir kurz zu, als ich mich ihm gegenüber auf einen freien Platz setze. Sehe ich das sonst einfach nicht?

In der Redaktion bekomme ich für den tomatenroten Lippenstift drei Mal so viele Komplimente wir für den dunkleren Ton am Tag davor. In der Konferenz am Morgen fühle ich mich auf eine sonderbare Art und Weise präsenter und wacher. Das könnte aber auch an dem kurzen Sprint heute früh zur Haltestelle liegen.

An jedem Glas und jeder Tasse hinterlasse ich einen farbigen Abdruck meiner Lippen. Größtes Problem an diesem Tag: das Mittagessen. Es gibt Nudeln. Und mit dem knalligen Rot auf den Lippen befürchte ich, danach auszusehen wie Heath Ledger als Joker in Batman.