Um von der Magersucht zu heilen, muss man sich genau diesem vermeintlichen Kontrollverlust mitsamt den damit verbundenen Ängsten ausetzen. Nichts anderes hatte ich ja in den vergangenen sechs Monaten in der Klinik getan. Doch durch Corona fühlte sich die Situation plötzlich ganz anders an, nicht zu vergleichen mit der in der Klinik. Ich dachte: "Wenn ich JETZT esse und mich nicht bewege, passiert bestimmt etwas Schreckliches".

Das Gefühl, wenigstens über eine Sache die Macht zu haben

Über das eigene Essverhalten und das Gewicht werden bei der Magersucht der Selbstwert gesteuert und sämtliche Emotionen reguliert. Wer den ganzen Tag lauter Zahlen im Kopf hat – Kalorien, Gewicht, Schritte, Verbrauch, Kilometer, Essen, die Stärke des unerträglichen Hungers – der denkt wenig über Ängste nach. Durch den Fokus auf das Essen, beziehungsweise das Nicht-Essen, rücken alle anderen Probleme und Sorgen in den Hintergrund, man hat das Gefühl, in einer Welt, in der alles außer Kontrolle zu sein scheint, wenigstens über eine Sache die Macht zu haben.

Logischerweise führt eine globale Krise, die für die meisten Menschen viele Ängste und wenig Kontrolle mit sich bringt, auch wieder zu verstärkt essgestörten Gedanken. Bei mir ist vor allem die Angst vor der Ungewissheit groß: Wann wird alles wieder normal, routiniert?

Auch wenn momentan wieder vieles gelockert wird, meine Ängste bleiben bestehen. Was, wenn eine zweite Infektionswelle auf uns zukommt, was wenn dann die komplette Ausgangssperre durchgesetzt wird? Wie lange werde ich noch keine konkreten Pläne für die Zukunft machen können? So schwierig das auch ist, schlussendlich muss ich abwarten, darauf vertrauen, dass alles wieder besser wird und akzeptieren, dass es jetzt nun einmal so ist, wie es ist.

Schließlich schränken wir uns gerade ja ein. Um möglichst bald wieder ein normales, schönes Leben führen zu können. Um Menschenleben zu retten. Und ich fange an zu verstehen, dass auch meines dazu zählt und es wert ist, gerettet zu werden.