Aber ob ungezügelter Wilder oder kontrolliertes Chaos: Was da in mir steckte, konnte nicht deutsch sein. Beim Fussball war mir das damals egal. Später irgendwann nicht mehr.



Als ich zum Studieren nach Berlin zog, wurde mir bewusst, dass die Fremdzuschreibungen auf mich tropfen wie klebriger Honigsirup aufs Baklava.



Sie wurden ein Teil von mir. Jeder dachte, ich sei Muslim, heimatliebend und Erdoğan-Anhänger. Dabei war ich das alles nie. Ich war ohnmächtig, aber nicht überrascht. Ein Großteil der Rhetorik kommt aus der historisch gewachsenen, westeuropäischen Darstellung des wilden, mysteriösen "Orients", der im Gegensatz zum zivilisierten und rationalen Okzident steht. Das schrieb schon Edward Said.



Selbst in der Liebe, die ein Zufluchtsort sein sollte, war ich vor den Zuschreibungen nicht sicher. In Beziehungen zu Frauen war ich der "Leidenschaftliche", der Dinge "anders" mache: überschwänglich, animalisch, fremd. "Ich würde so gerne Türkin sein", sagte mir eine Ex-Freundin einmal. Sie tanzte gerne zu Oriental Beats und fand die türkische Kultur "einfach schön".

Mal war ich ein Tier, mal Liebhaber, aber immer Objekt sexueller und gesellschaftlicher Exotisierung. Immer öfter versuchte ich, das zu verkörpern, was ihnen gefiel und verstellte mich dafür – bis ich mir selber fremd wurde. Aber nie war ich gut genug.



Frauen sagten mir, dass sie nur was Kurzes mit mir möchten, weil ihr deutscher Freund ihnen nichts gebe. Auf die Frage, warum sie sich keine Beziehung vorstellen konnten, sagten sie, dass sie mit mir keine "Sicherheit" hätten.

Auch heute begleitet mich das alles noch. Es formt mein Bild von Männlichkeit.

Meine Geschwister haben bereits Kinder. Wenn ich nach Hause fahre, um meine Neffen zu sehen, sagen meine Eltern: "Bald ist es auch bei dir so weit. Du freust dich doch bestimmt auch schon drauf." Sie sind in ständiger Vorfreude auf ein Enkelkind und das geregelte, gesicherte Leben, für das sie so lange gekämpft haben. Ich antwortete meist auf Türkisch: "Bakalım", wir werden sehen.

Seit ich in Berlin lebe, sehen wir uns nicht mehr so oft, vielleicht drei bis vier Mal im Jahr. Den Rest der Zeit verbringen sie in der Türkei. Sie wissen nicht, was ich in Berlin mache, wie ich meine Nächte verbringe und wie ich mich verändert habe. Wie ich gelernt habe, was es heißt, als Mann privilegiert zu sein, mein Bild von Männlichkeit zu hinterfragen, über Sexismus nachzudenken und ganz einfach gesagt: zuzuhören. Das mag an meiner Politisierung liegen, an den Gesprächen mit meinen Geschwistern und meinen besten Freundinnen.