Musik

So antwortet Kollegah auf die Kritik von Campino und Außenminister Maas

Der Vorwurf: Antisemitismus

Campino ist sauer, Außenminister Heiko Maas ist sauer, Auschwitz-Überlebende sind sauer: Die Echo-Verleihung interessiert normalerweise beinahe niemanden. Doch die Preisvergabe in der Kategorie HipHop hat in diesem Jahr sehr viele Emotionen ausgelöst – denn er ging an Kollegah und Farid Bang. (bento)

Das Problem daran: Ihnen wird Antisemitismus vorgeworfen. In ihren Songs und Videos haben die Rapper schon mehrfach Formulierungen und Symbole verwendet, die judenfeindlich sind. Am meisten kritisiert wird die Textzeile: "Mein Körper ist definierter als von Auschwitz-Insassen". In einem anderen Musikvideo von Kollegah trägt der Teufel einen Davidstern.

Campino von den Toten Hosen machte schon während der Preisverleihung klar, dass er von den Texten nichts hält. Bei Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit sei eine Grenze überschritten, sagte er auf der Bühne. Kurz darauf meldete sich sogar Bundesaußenminister Heiko Maas und verurteilte die Preisvergabe: