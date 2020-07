Nicolette: Es nervt mich, wenn man mir vorwirft, ich richte alles danach aus, dem anderen Geschlecht zu gefallen, sei es die Optik oder meine Handlungen. Ich würde mich selber aufgeben, um es meinem Mann recht zu machen, sagt man mir nach. Dabei vergessen viele, dass ich selbst etwas auf die Beine gestellt habe. Mein erfolgreicher Instagram-Account, meine Karriere als Comedienne, mein Dasein als Geschäftsfrau – das, was ich erreicht habe, habe ich ohne die Hilfe eines Mannes geschafft.

bento: Würdest du dich selbst als Feministin bezeichnen?

Nicolette: Auf meine Art, ja. Ich vertrete ganz altmodische Werte, was die Rolle der Frau betrifft. Ich bekoche meinen Mann gerne und mache den Haushalt. Viele werfen mir deshalb vor, ich sei antifeministisch. Aber ich kann ja nur von meiner Wertevorstellung für mein eigenes Leben sprechen – das, was mir gut tut und zu meinem Leben passt. In einer Partnerschaft übernehme ich sehr gerne die klassische Rolle der Frau. Damit fühle ich mich wohl, vergesse aber dennoch nicht, dass jeder das tun muss, wonach ihm ist.

bento: Also ist für dich auch Feminismus und Schönheitschirurgie kein Widerspruch?

Nicolette: Ich glaube, dass viele Feministinnen sich nicht bewusst darüber sind, was das Wort wirklich bedeutet. Eine Sache, für die sich der Feminismus ja einsetzt, ist die Selbstbestimmung – und das kann bedeuten, entweder nehme ich meinen Körper so hin, wie er ist oder ich lege mich, so oft ich will, unters Messer. Wenn jede Frau das macht, was sie möchte, und andere auch in ihren Entscheidungen respektiert, dann ist das für mich Feminismus. Und mit dem Finger auf andere Frauen zu zeigen, hat damit ganz wenig zu tun.

bento: In deinen Instagram-Stories erzählst du manchmal von einer Phase, in der es dir schlecht ging und du stark an Gewicht verloren hast. Wie hast du es geschafft, wieder eine gesunde Beziehung zu dir und deinem Körper herzustellen?

Nicolette: Therapie is the key. Gute psychotherapeutische Hilfe ist Gold wert. Ich glaube sowieso, dass Reden hilft. Und sich vor den Spiegel zu stellen, ehrlich zu sich selbst zu sein – sich zu fragen: Ist das eigentlich cool, was ich gerade mache? Sich nichts vorzumachen, das hilft schon. Und das habe ich gemacht.

bento: Bei Instagram offenbarst du viel von dir. Gibt es trotzdem eine Trennlinie zwischen der privaten Nicolette und der öffentlichen Person?

Nicolette: Ja, absolut. Für mich ist es in Ordnung, mein Sexspielzeug in die Kamera zu halten. Manche Follower verstehen nicht, warum ich Freunde und Familie oder meine Wohnung dem Internet vorenthalte. Aber ich will keinen Menschen mit in mein Licht ziehen, der darauf keinen Bock hat. Ich schütze mein Heim, das ist mir sehr wichtig. Mir macht die Vorstellung Angst, dass Leute mich zu Hause aufsuchen, gestalked oder verfolgt zu werden. Deshalb wohne ich wie auf Alcatraz, es ist alles komplett videoüberwacht. Alles, womit man mir zu nahe kommen könnte, behalte ich für mich.