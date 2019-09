Du bist todmüde, aber sobald du im Bett liegst, kommst du einfach nicht richtig zur Ruhe?

Deine Gedanken kreisen um unwichtige Themen, dir fällt ein, was du morgen alles machen musst – oder du fühlst dich einfach irgendwie unentspannt. Je öfter du auf die Uhr schaust, desto schlimmer wird es, weil du schon längst schlafen wolltest. Am nächsten Morgen fühlst du dich matschig und kommst kaum aus dem Bett.

Kommt dir bekannt vor? Damit bist du nicht allein. In einer großen Befragung des Robert Koch Instituts gaben 30 Prozent der Teilnehmer an, mindestens drei Mal pro Woche entweder Probleme beim Einschlafen zu haben oder nicht gut durchzuschlafen.

The problem is real.

Nun verspricht ein Wundermittel Hilfe – zumindest, wenn man den ganzen begeisterten Posts in den sozialen Netzwerken glaubt. Aber was ist dran an dem Hype? Wir haben ihn uns mal genauer angesehen.