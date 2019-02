View this post on Instagram

💭Looking back....sometime it's hard for me to realize how much my life - no me and thus my attitude have changed: ⚡️Left 2014: I was sad, frustrated and paralyzed in this painful shell of #lipoedema, which was growing so fast on me I almost lost myself. Because what's very important - appearance has something to do with identity, and if you suddenly see someone in the mirror, you do not know, with whom you can not identify, it can turn your life upside down ... ❤️Right 2017: Another person who has finally left behind a year-long #disease , can enjoy life and has made peace with himself☮️ ▪️▪️▪️▪️ Wenn ich so zurück schaue...Manchmal fällt es mir selbst schwer zu realisieren, wie sehr sich mein Leben - nein Ich und damit auch meine Einstellung verändert haben: ⚡️Links 2013: Ich war traurig, frustriert und wie gelähmt in diesem schmerzhaften Fettmantel des #lipödem ,welches so schnell wucherte, dass ich mich selbst fast verloren hätte. Denn was man nicht vergessen darf- Aussehen hat etwas mit Identität zu tun, und wenn Du im Spiegel plötzlich jemanden siehst, denn du nicht kennst, mit dem du dich nicht identifizieren kannst, kann es dein Leben ganz schön auf den Kopf stellen... ♥️Rechts 2017: Ein anderer Mensch der eine Jahrelange Krankheit endlich hinter sich gelassen hat, das Leben genießen kann und Frieden mit sich selbst geschlossen hat☮️