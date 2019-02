Franzi: Ich hatte als Vorbereitung für mein Musikstudium Geigenunterricht bei Michis Vater. Im Sommer waren wir gemeinsam bei einem zweiwöchigen Instrumentalkurs, den Michis Eltern jährlich organisieren. Es war eine sehr intensive Zeit, in der Michi und ich uns zum ersten Mal näher gekommen sind. Nach dem Abschlusskonzert des Kurses waren wir in einer Kneipe und auf dem Rückweg gingen wir an einem Verkehrsspiegel vorbei. Dort kam es zum ersten Kuss. Wir fahren noch immer zusammen zu diesem Meisterkurs und jedes Mal, wenn wir an dem Verkehrsspiegel vorbeigehen, küssen wir uns.