Aber warum tut eine Trennung so weh?

"Eine Trennung ist eine große Verlusterfahrung und eine Enttäuschung, die gleichzeitig so etwas wie einen Entzug auslöst", sagt Psychologin Christine Geschke. Sie leitet seit mehr als zehn Jahren eine Praxis für Paartherapie in Hamburg. Tatsächlich lässt sich das Liebesgefühl mit Drogen vergleichen: Forscher fanden heraus, dass Verliebtsein im Hirn ähnliche Areale aktiviert wie Kokain (The Guardian). Ist die Beziehung vorbei, verschwinden die Neurotransmitter Serotonin und Dopamin, die sogenannten "Botenstoffe des Glücks", die vorher ausgeschüttet wurden. Diese Entzugserscheinungen fühlen sich entsprechend furchtbar an – körperlich und psychisch.