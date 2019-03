Er las daraufhin meine Nachrichten nicht mehr und wollte mich auch nicht sehen. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen, also ging ich zu dem Internat, in dem er damals wohnte, und schrieb in riesigen Buchstaben mit Kreide auf die Straße "Ich liebe dich". Er hat die Nachricht dann wohl am nächsten Morgen gesehen, als er das Haus verlassen hat und zur Schule musste. Jedenfalls hat er dann am Nachmittag endlich auf meine Nachricht geantwortet und wir haben uns wieder versöhnt. Es hat also geholfen.

Nach einigen Streits und Krisen sind wir heute immer noch zusammen – im Frühling sind es drei Jahre.

Nadine, 25, nahm jeden Umweg auf sich