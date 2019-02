Junge liebt Mädchen. Mädchen liebt Junge nicht – aber er überzeugt sie, indem er hartnäckig bleibt. Und schließlich gibt es doch ein Happy End.

So oder so ähnlich lassen sich viele Liebesfilme zusammenfassen. Doch ich finde dieses Motiv nicht romantisch – sondern problematisch. Denn es vermittelt den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass es okay ist, die Grenzen anderer zu überschreiten, solange es vermeintlich für die große Liebe geschieht.