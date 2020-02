Es ist dieses eine Foto aus dem Urlaub, in dem die Beziehung noch lief. Oder das T-Shirt, das noch immer in der Schublade der Kommode liegt – obwohl mit dem Menschen, mit dem man für einige Zeit zusammen war, nichts mehr läuft.



Was wir vom anderen behalten, obwohl die Beziehung längst vorbei ist, kann ganz unterschiedlich sein. Eine vertrocknete Rose, ein Aschenbecher, ein Paar Schuhe, der Rest eines Deodorants.