Jetzt scheint es an der Zeit zu sein, dich selbst zu konfrontieren und dir die Konsequenzen deines Verhaltens klar zu machen. Du sagst, du kannst dich nicht trennen, weil du deinem Freund weh tun würdest. Aber mal ehrlich: Wäre es dir lieber, Tag für Tag von deinem Partner belogen zu werden und in einer Beziehung zu stecken, in der nur du liebst? Ja, es ist schwer, jemandem weh zu tun, aber die Alternative ist noch viel grausamer, weil du ihm die Chance nimmst, wirklich geliebt zu werden. Und auch du kannst natürlich in einer solchen Beziehung nicht glücklich sein.

Da ich das Gefühl habe, dass es dir sehr schwer fällt, mit diesem inneren Konflikt umzugehen, würde ich dir raten, dir psychologische Hilfe zu suchen. Denn wie du schon selbst gesagt hast: Das Lügen fühlt sich wie ein Zwang an, es ist nicht so einfach zu überwinden. Etwa vergleichbar mit einem wackeligen Gebäude, bei dem man immer aufpassen muss, dass es nicht zusammenbricht. Man fühlt sich unwohl und angespannt in so einem Haus, man fürchtet nichts mehr, als dass es zusammenbricht und man vor dem Nichts steht.