Wie fühlt ihr euch, wenn der andere sich mit anderen Männern bzw. Frauen trifft?

Tobias: Als Luisa sich das erste Mal mit einem anderen getroffen hat, war das für mich sehr schwierig. Ich habe extrem gelitten. Da waren Gedanken wie: "Warum will sie jetzt lieber Zeit mit ihm verbringen als mit mir?" Ich habe dann Serien geschaut, um mich irgendwie abzulenken.

In meinen bisherigen Beziehungen war ich nie eifersüchtig. Monogamie ist in gewisser Weise ein Schutz davor, dass man sich mit Eifersucht auseinandersetzen muss.

Luisa: Wenn Tobias bei einer anderen ist, geht mir oft der Gedanke durch den Kopf: "Was, wenn er sich in die verliebt?". In dem Moment ist es schwer. Man muss schauen, was einem dann gut tut: währenddessen alleine zuhause sitzen oder Freunde treffen und mit denen darüber reden. Ich unternehme in der Zeit dann oft was mit anderen.