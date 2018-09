4.

Der Schwieger-Kater

"Mein Ex-Schwiegervater war ein sehr sportlicher Mann mit einer Macho-Ader. Er war als junger Mann Mitglied in einer Studentenverbindung. Nach über zwei Jahren Beziehung zu seiner Tochter lud er mich zum gemeinsamen Weihnachtsfest ein. Wir gingen zusammen in die Kirche und aßen mit der Familie. Am Abend bat er mich in ein separates Zimmer und präsentierte mir dort einen 30 Jahre alten Whiskey.