In der Küche ist es warm, Tanja hat den Kamin schon vor dem Spaziergang angemacht. Sie blickt aus dem Fenster auf die Wildblumenwiese hinter dem Haus. "Im Frühling ist hier alles grün. Nichts ist so schön, wie zu beobachten, was da so wächst." Im Garten hacke Mareke das Holz und sie selbst pflanze Zwiebeln an. Tanja kramt nach den Hochzeitsfotos. Zu sehen ist das frisch getraute Paar, wie es durch eine Gasse aus Menschen mit Rosen in den Händen läuft. Tanja trägt ein knielanges Brautkleid, Mareke einen weißen Hosenanzug. Beide lachen.

Tanja braucht jemanden, der ihr die Angst nimmt. Jemanden wie Mareke.

Seit drei Wochen erholt sich Mareke nun schon in Bad Schwartau. Der Kurort liegt etwa zehn Minuten von Lübeck entfernt. An einem Samstagmittag kurz vor Weihnachten lehnt Mareke an einem Geländer vor dem Bahnhof. Ihre Haare sind wenige Zentimeter kurz, durch die rechte Augenbraue trägt sie einen Ring. Mareke sagt, sie könne hier Kraft sammeln. Nicht nur der Kinderwunsch sei anstrengend und belaste die Beziehung: "Ich brauche mal Zeit für mich."

Sie geht zum Naturpark neben dem Kurhaus. Hier gibt es inmitten vieler Kiefern einen Hügel, den sie ohne Umwege hinaufsteigt. Mareke nimmt einen tiefen Atemzug Kiefernduft. Keiner könne sich vorstellen, sagt sie dann, dass sie bald womöglich einen Bauch vor sich her trage. "Ich bin weniger Mutter, eher Kumpeltyp." Tanja hingegen würde bestimmt eine besonders sensible Mutter sein. Ein "Herzmensch", wie Mareke es nennt.