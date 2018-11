Auf ihrem letzten Album "Crystal Sky" wirkte Lena Meyer-Landrut kühl und ernst. Gut drei Jahre später meldet sich die 27-jährige Sängerin zurück: Ihre neue Single "Thank You" klingt nach Gute-Laune-Pop à la Ed Sheeran – wenn auch längst nicht mehr so unbeschwert und ungebrochen wie zu Beginn ihrer Karriere. Seit Meyer-Landrut 2010 den Eurovision Song Contest gewann und schlagartig zur öffentlichen Figur wurde, hat sie die Schattenseiten des Ruhms kennengelernt. Nun wehrt sie sich gegen Mobbing und Hasskommentare – und schwört auf die Liebe.