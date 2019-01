Gibt es bei euch auch irgendwelche Tabus? Themen, die ihr nicht besprechen wollt?

Ines: Nein. Unser Podcast ist nicht ohne Grund in der Kategorie "Comedy" veröffentlicht. Und was das betrifft, gibt es keine Tabus. Und bei bestimmten Dingen gehen wir vielleicht nicht so ins Detail, aber es gibt keine Tabus.

Ihr betont ja auch, dass es euch nicht um Aufklärung, sondern um Spaß geht. Aber ist eure Offenheit nicht trotzdem ein wichtiges Signal, seid ihr damit Vorbilder?

Ines: Diese Offenheit, die Lockerheit, darum geht es. Dieses Bild, wie eine Frau zu sein hat, wie sie sich verhalten muss. Aber das wars eigentlich auch. Auf keinen Fall würde ich uns als Vorbilder bezeichnen.

Leila: Nein, ich auch nicht. Wenn mich Frauen so nennen, denke ich immer: "Oh Gott, bitte sag das nicht deinen Eltern, das will ich nicht erklären müssen." Ich finde aber schon, dass der Podcast ungewollt informativ ist. Ich würde nicht sagen, dass wir super Experten sind. Aber wir haben ein großes Wissen, sind neugierig und informieren uns.

Ein großes Thema bei euch sind Beziehungen – was ist euch denn lieber, monogam oder polyamor?

Leila: Poly! Ich bin gar nicht eifersüchtig und kann es auch nicht nachvollziehen, wenn der Partner eifersüchtig ist. Und wenn beide kein Problem damit haben, kann man doch auch mit anderen schlafen. Ich könnte mich aber nicht in zwei Leute verlieben.

Ines: Ich schon. Am liebsten wäre mir ein Harem voller Männer, die alle nur mit mir zusammen sind – aber ich darf aussuchen.

Ines, viele Typen stehen auf deine Füße. Was ist da los?

Ines: Oh ja, ich habe mal meinen eigenen Namen gegoogelt um zu gucken, was die Leute so über mich schreiben. Stattdessen habe ich eine "Fuß-Compilation" gefunden.

Leila: Richtig geil, das müsst ihr euch angucken. Da hat jemand Standbilder aus ihren YouTube-Videos genommen, richtig unvorteilhaft, und zoomt dann auf ihre Füße rein.

Ines: Ich habe früher 11 Jahre lang Ballett gemacht und hatte oft blutende Füße, die fand ich niemals toll. Aber seit ich Leilas Füße kenne, weiß ich, warum meine geil sind.