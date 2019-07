Auf dem Dorf ist das anders. Wenn man weggeht, dann richtig.

Wer eine knappe Stunde fährt, um mit Freunden auszugehen, haut nicht um zwei Uhr ab, weil der DJ nervt. Und wer im eigenen Dorf bleibt, prostet sich mit Menschen zu, die er schon sein ganzes Leben kennt. Wenn es keine Kneipen oder Clubs gibt, lädt man Freunde öfter zu sich ein oder feiert auf dem Dorffest in der Sporthalle.



Das alles ist auf eine angenehme Art privater als eine Szenebar. Und trotzdem ausgelassener. Denn auf dem Dorf ist man sich nicht ständig zu cool. Niemand muss mit Balenciaga oder Handy um den Hals darauf warten, in den Club zu kommen. Hier wird man an der Tür mit Vornamen begrüßt und gefragt, wie es den Eltern geht. Drückt ein Song die Stimmung, verlässt niemand genervt die Party. Weil ich über ein paar Ecken alle kenne, kann ich mich richtig fallen lassen.



Mein Heimatabend wird so, wie es immer war.



Als wir uns auf den Weg in die kleine Innenstadt machen, fragen wir in drei Gaststätten, ob es um kurz vor zehn noch etwas zu Essen gibt. Gibt es natürlich nicht. Zwei schließen gerade, sie haben nicht mal mehr etwas zu trinken. Selbst die Döner-Läden haben zu. In einer Pizzeria am Bahnhof haben wir Glück – zumindest für eine Dreiviertelstunde. Dann werden wir höflich aufgefordert, zu zahlen.



Der Abend endet im Garten meiner Eltern. Mit gratis Getränken, Schokolade, Lieblingsmusik und unserer alten Abi-Zeitung. Das Bier ist lauwarm, fernab des Gartentischs ist es stockdunkel und außer der Musik und unseren Gesprächen absolut still.



Ich fühle mich wieder wie siebzehn. Das ist cornern "auf Dorf" und ich liebe es, weil es nicht hip sein will. Niemals, denke ich oft, würde ich zurück aufs Land ziehen. Aber in solchen Momenten vermisse ich nichts, gar nichts, an meinem Leben in der Großstadt.