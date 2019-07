Trotzdem vermisse ich nichts. Großstädte sind voll von Überfluss, den ich weder will noch brauche. Auch wenn manche darüber gerne Witze machen: Wir haben sogar Internet und die Post kommt auch täglich vorbei.

Viele gehen, weil sie meinen, auf dem Land gäbe es weder Arbeit noch Geld. Ich glaube, es kommt darauf an, was man sucht. Wahrscheinlich verdiene ich nicht so viel wie jemand in der gleichen Position in einem großen Konzern. Aber dafür sind die Lebenshaltungskosten auch viel geringer.

Und auch wenn viele meiner Freunde irgendwann weggezogen sind: Spätestens an Weihnachten oder Ostern sind alle zurück, um mal wieder etwas Landluft zu atmen.

Und du so? Eher Landei oder Stadtkind?