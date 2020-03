Frauen checken ihr Gegenüber also nicht nur in sexueller, sondern auch in partnerschaftlicher Hinsicht – auch wenn sie nicht explizit auf der Suche nach einer Beziehung sind. Ahlers begründet das mit Evolutionsbiologie und -psychologie: Frauen mussten früher einfach wissen, ob der Mann, mit dem sie womöglich ein Kind bekommen, sie in der Höhle verhungern lassen würde.

Frauen wählen ihre Sexpartner also meist gründlicher aus. Sie sind daher potenziell auch eher bereit, eine gemeinsame Nacht in eine Beziehung führen zu lassen.

6. Wissenschaft hat nicht immer Recht

Ganz wichtig: Bei den Punkten 1 bis 5 handelt es sich um empirische Erhebungen und statistische Verteilungen. Individuell handeln und fühlen Frauen und Männern oft trotzdem anders. Ahler betont: "Wir sprechen immer nur von einer Grundtendenz."

Wer mehr zum Thema Sex und Bindung wissen möchte, dem empfehlen wir Ahlers’ Buch "Himmel auf Erden und Hölle im Kopf – Was Sexualität für uns bedeutet". Er berichtet aus seiner Praxis als Sexualtherapeut, von Sad Singles und One-Night-Stand-Burnouts.