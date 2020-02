Wir haben uns dann gleich mit der Salbe behandelt, die aber leider gar nicht geholfen hat. Anschließend haben wir uns Tabletten verschreiben lassen, die aber auch nicht gewirkt haben. Mein Freund hat nach der Behandlung sogar zusätzlich einen Nesselausschlag bekommen."

Mit den richtigen Medikamenten lässt sich Krätze innerhalb von zwei Wochen loswerden. Doch häufig flammt die Erkrankung immer wieder auf – und wird so für die Betroffenen zum ständigen Begleiter.

Max hat sich zehnmal mit Salbe und viermal mit Tabletten behandelt, bevor die Krätze verschwand. Auch Hautarzt Kirchesch erlebt solche Fälle immer wieder. Allerdings liege das seiner Erfahrung nach daran, dass die Behandlung nicht richtig angewendet werde. "Die Leute machen es nicht anständig, die Hygienemaßnahmen werden nicht konsequent durchgeführt", sagt er. Oft habe man die Krankheit an eine Person im näheren Umfeld übertragen, die einfach noch keine Symptome zeigt.



Vor allem im engen Zusammenleben mit anderen besteht dieses Risiko. In Wohngemeinschaften sollten sich beispielsweise immer alle Mitbewohnerinnen und Mitbewohner mitbehandeln – auch wenn es noch nicht juckt.

Genau diese Risiken sind es, die Krätze psychisch und sozial so belastend machen können. Erkrankte wollen ihr Umfeld nicht gefährden, ziehen sich zurück.

Susanne: "Ich schlafe nicht mehr in einem Bett mit anderen Menschen und staubsauge meine Polstermöbel immer wieder. Bei meinem Freund ist es noch viel schlimmer. Weil seine Mitbewohner sich nicht mit der Salbe behandeln wollten, hat er sie auch angesteckt. Ihm geht es richtig schlecht, er redet andauernd über die Krankheit und kann kaum schlafen."

Max: "Ich habe all meine Kleidung immer auf 60 Grad gewaschen, alle Teppiche in meiner Wohnung weggeräumt und alles immer wieder für eine Woche in Plastiktüten verpackt. Außerdem habe ich versucht, mich so wenig wie möglich irgendwo hinzusetzen, habe meine Couch immer wieder abgesaugt und meine Matratze sogar gebügelt. Mit der Zeit wurde ich immer paranoider und habe einen Putzfimmel entwickelt. Die Krätze war einfach immer präsent und ist es zum Teil auch heute noch. Sobald mich etwas juckt, habe ich Angst und frage mich: Habe ich es wieder?"

Und so wird aus einer behandelbaren Hauterkrankung ein vermeintliches Stigma.

Denn eigentlich kann Krätze jeden erwischen – und lässt sich mit entsprechenden Medikamenten behandeln. Nur möchten eben die wenigsten Leute gern zugeben, dass sie buchstäblich die Krätze haben.

Susanne: "Als ich mich angesteckt habe, hat mich das psychisch ziemlich belastet. Mittlerweile habe ich mich zwar fast daran gewöhnt – aber ich habe Angst, die Krankheit nicht mehr loszuwerden.



Das größte Problem ist, dass niemand über Krätze redet. Immer wenn ich jemandem davon erzähle, werde ich angeekelt angeschaut oder ausgelacht. Klar, es ist unangenehm, aber es ist nichts, wofür ich mich schämen sollte."

*Namen von der Redaktion geändert