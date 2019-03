Ich hatte in meinen Beziehungen immer einen Kosenamen. Früher war ich "Baby" oder ein "Bär", heute bin ich eine "Süßmaus" und manchmal ein "kleiner Gorilla".

Das war mir früher immer peinlich. Wenn meine Freundin mich in der Öffentlichkeit als "Süßmaus" ansprach, fühlte ich mich in meinem männlichen Ego verletzt. Ich, der sonst so starke Mann, sollte auf keinen Fall als süße Maus gesehen werden.