Was ist eine Konversionstherapie?

In einer Konversionstherapie wird versucht, die (homo-)sexuelle Orientierung eines Menschen so zu ändern, dass sie heteronormativen Vorstellungen entspricht. Befürworter dieser umstrittenen und in einigen Ländern bereits verbotenen Praxis gehen davon aus, dass jeder Mensch grundsätzlich heterosexuell veranlagt ist und erst durch verschiedene Faktoren (wie z.B. Kindheitstraumata) homosexuelle Neigungen entwickelt. In einer Therapie wird dann versucht, heterosexuelles Potenzial zu stärken und homosexuelle Gedanken durch Konditionierung oder negative Konnotationen zu unterdrücken. (Bundesgesundheitsministerium)



Viele Konversionstherapien werden von geistlichen Ärzten und Ärztinnen betrieben, aber auch nicht professionelle evangelikale Therapeutinnen und Therapeuten bieten diese gefährliche Therapieform an. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn setzt sich aufgrund der großen psychischen Risiken der Konversionstherapie für ein Verbot dieser Praxis in Deutschland ein. (bento)