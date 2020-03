So sehr das Internet für Paula eine Belastung ist, so sehr hilft es ihr auch, sich zu stabilisieren. Mit Teilnehmerinnen einer Selbsthilfegruppe auf Facebook hat sie eine WhatsApp-Gruppe gegründet: Jeden Morgen schreiben die neun Mitglieder, die ebenfalls an einer psychischen Krankheit leiden oder einen Klinikaufenthalt hinter sich haben, was sie für den Tag vorhaben. Zwischendurch schicken sie sich Aufmunterungsnachrichten oder Fotos von ihren Spaziergängen – alles was ablenkt, hilft. Abends tauschen sie sich dann darüber aus, wie ihr Tag war und wofür sie dankbar sind. Wenigstens ein bisschen Struktur, die Paula hilft, morgens wieder aufzustehen. "Es ist so wichtig, das Gefühl zu haben, dass man nicht alleine ist. Dass nicht nur mich das überfordert."



Manche Routinen schafft es Paula weiterhin aufrechtzuerhalten: Sie steht immer noch um sieben auf, macht ihre Übungen, frühstückt. Manchmal zieht sie sich an, als würde sie zur Arbeit gehen, um sich zu motivieren. Sie verabredet sich mit Freunden zum Telefonieren und schreibt an ihrer Masterarbeit an ihrem Schreibtisch. Doch die Angst sitzt ihr dabei immer gegenüber.