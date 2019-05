Dann fand Ramona im Postkasten einen Brief von der Meldebehörde, adressiert an den Vater. Er habe sich erfolgreich umgemeldet, stand dort, dazu die Daten einer neuen Adresse.



Ramona und ihr Freund fuhren hin.

Das Haus lag in einer ruhigen Wohngegend, drei Stockwerke, Balkons. Mit Blümchen. Es gab mehrere Klingelschilder. An einem stand der Name meines Vaters. Daneben der Name einer Frau.



Mein Freund wollte mich beruhigen, alles drehte sich. Es war zu viel. Ich rief Mum an. Sie sagte, den Namen auf dem Schild kenne sie. Die Frau sei eine frühere Ex.



Er hatte sich ein neues Leben aufgebaut. Zu Hause herrschte Chaos.

Als der Vater wenige Tage später nach Hause kam, saßen Ramona und ihr Bruder in ihrem Zimmer.

Unten schrie Mum.



Wie kommst du auf so eine scheiß Idee?



Warum diese Frau?



Diese Wohnung?



Er packte schweigsam seine Sachen. In der letzten Nacht, die mein Vater bei uns verbrachte, schlief meine Mutter auf dem Sofa.